Dünya genelinde virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor
Dünya genelinde bilim insanlarının virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Son olarak Alman ve ABD merkezli iki firmanın virüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan üzerinde denemelerine başlandı. Öte yandan bir kişinin corona virüse yakalanıp yakalanmadığını tespit eden yeni bir antikor testinin Avrupa genelinde kullanımına onay verildi.
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NTV 30.04.2020 - 14:33| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 15:37
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