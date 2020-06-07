Dünya Sağlık Örgütü: Sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske takılmalı

Salgının başlangıcında "Corona virüse karşı maske takılması fayda etmiyor" açıklaması yapan Dünya Sağlık Örgütü, aylar sonra fikir değiştirdi. Kurumdan yapılan açıklamada "Maskeler enfeksiyona karşı bariyer görevi görüyor, sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske takılmalı" denildi.

NTV 07.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 09:51

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