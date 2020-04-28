Durumu ağır olan 35 vaka kitap oldu

Corona virüs ile ilgili hala bilinmeyen birçok şey var. Salgın sürecinde bir yandan hastalar tedavi edilirken bir yandan da bilinmeyenlere cevap bulabilmek için bilimsel çalışmalar yapılıyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde hekimlere yol gösterebilmesi amacıyla hastanenin en ağır seyreden 35 vakasının tedavi süreci kitap haline getirildi. Fakülte bünyesinde bir de "Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi" kuruldu. NTV ekibinden Melike Şahin, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek ile kitabı ve izlem merkezini konuştu
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NTV Haber 28.04.2020 - 16:35| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 17:31
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