Eczaneler ücretsiz maske dağıtacak (Eczacılar Birliği Başkanı Çolak, NTV'de anlattı)
Ücretsiz maskeler PTT haricinde eczanelerden de dağıtılmaya başlandı. Sistem, Sağlık Bakanlığı'nın 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara telefon mesajı atması ve o mesajla eczaneye gidip, maskeleri almanız üzerine kurulu. Bugün itibarıyla telefonlara ilk mesajlar gelmeye başladı. Peki uygulama nasıl olacak? NTV'den Yağız Şenkal, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ile konuştu.
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NTV 10.04.2020 - 15:12| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 15:52
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