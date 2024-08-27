Elektronik sigaradaki tehlikelere dikkat!
Elektronik sigaranın neden olduğu rahatsızlıkların boyutu her geçen gün artıyor. Buna bir örnek İstanbul'dan geldi. Sanatçı Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş, kalp krizi geçirdi. Bektaş, elektronik sigarayı sebep olarak gösterdi. Uzmanlara göre, içeriğinin tam olarak bilinmemesi tehlikelerin başında yer alıyor. Kanserden, akciğer yetmezliğine hatta ölüme bile yol açabiliyor.
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