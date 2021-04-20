Ender görülen dev anevrizma: ‘‘Futbol topu büyüklüğündeki damarın patlamaması mucize’’

İstanbul'da hastaneye başvuran 58 yaşındaki Ayhan Gökgöz’ün aort damarında meydana gelen genişleme doktorları şaşkınlığa uğrattı. Normalde 2-3 cm çapında olması gereken ve 5 cm’den büyük genişlemelerde patlama riski oluşan damar, Gökgöz’de bir futbol topu büyüklüğüne ulamıştı. Risk nedeniyle gittiği üçüncü hastanede ameliyata alınan Gökgöz’ün sağlık durumu iyi... Dev anevrizmanın, tıp literatüründe ender görüldüğü için, uluslararası bir yayında paylaşılması planlanıyor.

NTV 20.04.2021 - 16:18 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 16:32

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