Estetikte nelere dikkat edilmeli? Merdiven altı merkezlere dikkat!
Yaza hızlı bir geçiş yaptık. Daha iyi görünmek ve daha iyi hissetmek adına estetik uygulamaları tercih edenlerin sayısı da bir hayli arttı. Ancak dikkat edilemesi gereken konular var. Estetik uygulamaları yaptıracaklar nelere dikkat etmeli? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Duman, NTV yayınında merak edilen soruşarı yanıtladı.
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