Ev konservesinde zehirlenme tehlikesi (Botulinum bakterisi nasıl bulaşır?)
Zonguldak'ta rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye giden çiftin yapılan testlerele 'Nadir görülen bakteri' nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı. Çiftin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, canlı yayında Konserve, turşu gibi ürünler tüketilirken ya da yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
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