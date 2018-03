"Farklı olmak normaldir"

20.03.2018

Birleşmiş Milletler, 21 Mart'ı 'Down Sendromu Farkındalık Günü' olarak belirledi. Çeşitli etkinlikler yapılacak. Down sendromu anlatılacak. Ama biz sizi, İstanbul'da bir okula götürelim. Down sendromlu Ezel, sınıf arkadaşları ve öğretmeniyle tanıştıralım.