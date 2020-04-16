Filyasyon nedir? Türkiye'de filyasyon uygulaması nasıl yapılıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün vaka sayısının düşüşe geçtiğini söylerken, bunda filyasyon ekiplerinin büyük payı olduğuna işaret etti. Filyasyon virüsün kaynağını bulmak ve temaslılarına da ulaşmak anlamına geliyor. Bunu da filyasyon ekipleri yapıyor. İşte o ekiplerin çalışmaları....
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NTV 16.04.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:57
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