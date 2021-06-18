Fonksiyonel yaşam nedir? Fonksiyonel beslenme nasıl olmalı?

Son yıllarda hastalığın altında yatan nedenleri ele alarak sağlığa kavuşturmayı hedefleyen fonksiyonel tıbbın öne çıkmasıyla 'fonksiyonel yaşam' kavramı da önem kazandı. INOLIVA ilaç şirketinin Genel Müdürü Meltem Yıldız Dölenmen, 'Fonksiyonel yaşam nedir?, Fonksiyonel beslenme nasıl yapılır?' sorularını cevapladı.

NTV 18.06.2021 - 15:15 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 15:24

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