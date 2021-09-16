Gençlerin akciğerinde aşı farkı

Elazığ’da iki genç, öksürük, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Corona virüs tespit edilen 2 genç hastadan aşısız olan ile aşılı olan arasındaki farkı, tomografi sonuçları ortaya koydu.

NTV 16.09.2021 - 14:26 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 14:41

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