Gençlerin akciğerinde aşı farkı

Elazığ’da iki genç, öksürük, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Corona virüs tespit edilen 2 genç hastadan aşısız olan ile aşılı olan arasındaki farkı, tomografi sonuçları ortaya koydu.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.09.2021 - 14:26| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 14:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.