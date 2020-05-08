Genetik araştırmayla corona virüs analizi

Türk bilim insanları, virüsle mücadele için genetik araştırma yapıyor. Yani kişilerin mikro RNA örnekleri, Covid-19'un genetiğiyle karşılaştırılıyor. Böylece virüse yakalanma riski ortaya çıkarılıyor. Uzmanlar, henüz proje aşamasında olan çalışmadan umutlu.
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NTV 08.05.2020 - 15:22| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 16:11
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