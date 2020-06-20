Görev başında virüsten ölen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli'nin mücadelesini, eşi anlattı
Doktor Salih Çevli, pandemi döneminde emekli askeri hekim olmasına rağmen çalışmaya devam etti. Ancak üç çocuk babası doktor, virüs kaptı ve mücadeleyi kaybetti. Eşi Pınar Çevli, hastalık sürecini çok çarpıcı bir şekilde anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV 20.06.2020 - 11:42| Son Güncelleme : 20.06.2020 - 11:59
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.