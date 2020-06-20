Görev başında virüsten ölen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli'nin mücadelesini, eşi anlattı

Doktor Salih Çevli, pandemi döneminde emekli askeri hekim olmasına rağmen çalışmaya devam etti. Ancak üç çocuk babası doktor, virüs kaptı ve mücadeleyi kaybetti. Eşi Pınar Çevli, hastalık sürecini çok çarpıcı bir şekilde anlattı.

NTV 20.06.2020 - 11:42 | Son Güncelleme : 20.06.2020 - 11:59

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