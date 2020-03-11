Güçlü bağışıklık nasıl sağlanır?

Kimi kelle paça öneriyor kimi sirke diyor... Corona virüse karşı bağışıklığı güçlendirmek şart ancak mucizevi besinler aramak yanlış. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalıyız? Bu dönemde vitamin hapları kullanmalı mıyız? İmmünoloji Uzmanı Profesör Zeynep Erhan Özşeker güçlü bağışıklık için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.
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NTV 11.03.2020 - 18:16| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 18:26
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