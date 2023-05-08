Güneş gözlüğünde nelere dikkat edilmeli?

Güneş ışınlarının göz hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle güneş gözlükleri yaz aylarında gözlere yönelik önemli bir korunma kalkanı. Güneş gözlüğü satın alırken yapılabilecek hatalı seçimler göz sağlığınızı kaybetmenize neden olabilir. Peki güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli? İşte yanıtı...

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