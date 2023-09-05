Güneş kremi alırken dikkat! Eczacıdan videolu kanıt

Bir eczacı, eczanede sattığı güneş kreminin birebir aynısını internetten aldı, ikisini ultraviyole kamera karşısında denedi. İnternetten alınan kremin hiç koruma özelliğinin olmadığı yani sahte olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, internette satılan dermokozmetik ürünlere karşı uyarıyor. (Haber: Melike Şahin)

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