Hamileliğin 27. haftasında böbreğinden tümör alındı (Tıp literatürüne geçen ameliyat)
Hastaneye rutin kontrole gittiğinde, böbreğinde tümör olduğu fark edilen Buket Atmaca, hamileliğinin 28. haftasında ameliyat oldu. 15 santimlik tümör ve bir böbreği alınan Atmaca, tıp tarihinde bu operasyonu başarıyla atlatan sayılı hasta arasına girdi. İşte ayrıntılar... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)
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