Hamilelikte nelere dikkat edilmeli? Virüs anneden bebeğe geçer mi?
Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün hamile kadınlara etkisine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte gebeler nelere dikkat etmeli? Hamileler bu virüse yakalanmışsa bebeklere bulaşma riski nedir? Uzmanlar, gebelerin bu dönemde hijyen kurallarına çok dikkat etmesini istiyor. Gebelik sürecinin de uzman ekiplerce takip edilmesi öneriliyor.
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NTV 31.03.2020 - 08:54| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:35
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