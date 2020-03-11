Hamileyken pıhtı tedavisi

Derin ven trombozu toplar damarın pıhtıyla tıkanması anlamına geliyor. Hamilelerde risk artıyor. Klasik tedavi radyasyon içerdiği için hamileyken hastalara müdahale edilemiyor. Şimdi yeni bir yöntem sayesinde hastalar da bebeklerinden vazgeçmek zorunda kalmadan tedavi olabiliyor.
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NTV 11.03.2020 - 18:51| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 19:15
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