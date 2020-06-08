Hastanede kısıtlı ziyaretçiye izin

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar aldı. Sağlık personeli görevden ya da işten ayrılabilecek, çocuk ve yeni doğan servislerinde hasta ziyaretleri yapılabilecek. Rapor işlemleri de yeniden başlıyor.
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NTV 08.06.2020 - 15:12| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 16:53
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