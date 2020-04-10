Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar (Covid-19'a karşı sıkı tedbir)
Yoğun bakım ziyaretlerine kısıtlama getirildi, aileler hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gidermeye başladı. Antalya'da özel bir hastane ailelerin endişelerini ortadan kaldırmak için görüntülü arama uygulaması başlattı.
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NTV 10.04.2020 - 09:26| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 09:51
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