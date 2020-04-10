Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar (Covid-19'a karşı sıkı tedbir)

Yoğun bakım ziyaretlerine kısıtlama getirildi, aileler hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gidermeye başladı. Antalya'da özel bir hastane ailelerin endişelerini ortadan kaldırmak için görüntülü arama uygulaması başlattı.

NTV 10.04.2020 - 09:26 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 09:51

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