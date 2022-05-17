Hastanın safra kesesinden çıkan taşlarla doktor adını yazdı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat edilen 47 yaşındaki bir hastanın safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı. İlk defa bu kadar çok taşa denk geldiğini belirten Dr. İlhan Taşdöven, taşlarla kendi ismini yazdı. Safra kesesi taşlarının ölüme neden olabileceğini söyleyen Taşdöven, ‘‘Mide ağrısı, mide şişkinlikleri hafife alınmamalı. Uzun sürerse mutlaka doktora başvurulmalı’’ dedi.
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DHA 17.05.2022 - 11:04| Son Güncelleme : 17.05.2022 - 11:19
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