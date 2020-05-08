Havuz ve denizde risk var mı? (Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, NTV'ye yanıtladı)
Turizm sezonu yaklaşıp, normalleşme adımları atılırken akıllarda bir soru var. Virüs havuzda veya denizde bulaşır mı? Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, NTV yayınında bu sorunun yanıtını verdi.
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NTV 08.05.2020 - 15:04| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 15:53
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