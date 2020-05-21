Hayvanlar üzerinde aşı denemesi başladı

Covid-19 virüsüne karşı aşı geliştirmede önemli çalışmalar yapılan Erciyes Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde aşı denemelerine başlandı. Sağlık Bakanı Koca, Erciyes Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarının hayvan deneyi aşamasına gelenlerden biri olduğunu belirtti.
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NTV 21.05.2020 - 06:36| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:47
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