Hayvanlar üzerinde aşı denemesi başladı

Covid-19 virüsüne karşı aşı geliştirmede önemli çalışmalar yapılan Erciyes Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde aşı denemelerine başlandı. Sağlık Bakanı Koca, Erciyes Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarının hayvan deneyi aşamasına gelenlerden biri olduğunu belirtti.

NTV 21.05.2020 - 06:36 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:47

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