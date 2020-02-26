Çin tuzu tehlike saçıyor: Paketli gıda alırken nelere dikkat etmek gerekli?
Gıdaların lezzetini artırmak için kullanılan Çin tuzunun yeme isteğini artıran bir etkisi var. Bu nedenle obezite başta olmak üzere birçok hastalığa kapı açıyor. MHP'nin, tüketici derneklerinin uzun süredir yasaklanması için çalışmalar yaptığı Çin tuzunun (MSG) yasaklanması için yasa teklifi vermesi dikkatleri bir kez daha Çin tuzuna çevirdi. Peki katıldığı gıdalara lezzet vererek yedikçe yeme hissi uyandıran Çin tuzu nedir? Patatesten köfte harcına, sosisten et ve tavuk dönere birçok gıdaya katılabilen Çin tuzu vücudu ve sağılığı nasıl etkiler? İşte Çin tuzu hakkında bilinmesi gerekenler... (Haber: Melike Şahin Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)
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26.02.2020 - 11:46| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 12:01
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