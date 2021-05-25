Hemşireden hastasına güneş ve dondurma morali

Havuz başında bir hasta yatağı ve yanında bir hemşire... Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan bu fotoğraf İstanbul’da bir hastanede çekildi. 23 yaşındaki Ayşenur hemşire aylardır hastanede, yatağa bağımlı şekilde tedavi gören hastasını mutlu etmek istedi. Onu yatağıyla birlikte hastane bahçesine indirdi, bir de çok özlediği dondurmayı ikram etti. Ayşenur hemşire o fotoğrafın hikayesini NTV ekibinden Melike Şahin'e anlattı.
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NTV 25.05.2021 - 16:06| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 21:40
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