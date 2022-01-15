Hızlı test kitlerine ilgi arttı

Avrupa'da yaygın olarak kullanılan hızlı Corona virüs testlerinin Türkiye'de yasal olarak satışı yok,, ancak internet üzerinden bu testleri satın almak mümkün. Bu durum, güvenilirlik sorununa neden oluyor. İstanbul Eczacılar Odası, hızlı testlerin eczanelerde satış izni için Sağlık Bakanlığı'na başvurmaya hazırlanıyor. Haber: Melike Şahin Kamera: Ahmet Akpolat
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 15.01.2022 - 23:30| Son Güncelleme : 15.01.2022 - 23:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.