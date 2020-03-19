İbuprofen nedir, ne işe yarar? İbuprofen içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar corona virüse iyi gelir mi?
Fransa Sağlık Bakanı, ibuprofen bazlı ilaçların virüsün etkilerini kötüleştirebileceği konusunda uyardı. Ardından Dünya Sağlık Örgütü de corona virüs semptomları olan kişilerin ibuprofen bazlı ilaçlar almaktan kaçınmasını önerdi. Peki ibuprofen nedir, ne işe yarar, corona virüs tedavisinde kullanılır mı? Farmakolog, Prof. Dr. Yağız Üresin, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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19.03.2020 - 16:24| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 17:03
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