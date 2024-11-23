İlaç yok, zam beklentisi var! Eczaneler birçok ilacı temin edemiyor
Zam beklentisi nedeniyle ecza depolarında ilaç bulunamıyordu. Geçtiğimiz ay ilaç alım kuruna zam yapıldı ancak soruna çözüm olmadı. Eczacılar bir süredir birçok ilacı temin etmekte zorlanıyor. (Haber: Sena Kiper Satıcı Kamera: Erkut Uzunoğulları)
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