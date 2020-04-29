İmmün plazma tedavisi bin kişiye uygulandı (Kızılay Başkanı NTV'de açıkladı)
İmmün plazma tedavisi, iyileşen hastanın kanıyla oluşturulan serumun hastaya uygulanması olarak biliniyor. Kan bağışları ise Kızılay'a yapılıyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, NTV'den Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı. Bugüne kadar yaklaşık bin hastaya bu tedavinin uygulandığını, aynı sayıda hastanın da plazma beklediğini söyledi.
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NTV 29.04.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:09
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