İngiltere'de Delta varyantı korkusu

Corona virüs delta varyantı ile artık daha bulaşıcı. Özellikle İngiltere'de vaka oranları arttı, bir günde 21 bin 293 yeni vaka tespit edildi. İngiltere'de çalışan Türk doktor Ali Conor Alakuş ülkedeki son durumu ve aşılamanın önemini anlattı. (Haber: Tuana Çiftci - Kamera: Beyzanur Özer)
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NTV 02.07.2021 - 14:04| Son Güncelleme : 02.07.2021 - 14:16
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