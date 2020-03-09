Isınan havalar virüsü bitirecek mi?

Corona virüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları giderek artarken, gündemdeki soru; havaların ısınmasıyla birlikte salgının nasıl bir seyir izleyeceği. NTV yayınına katılan Enfeksiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, bu soruya yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

NTV 09.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:31

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