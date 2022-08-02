İşlenmiş gıda beyne zarar

Hazır çorbalar ve dondurulmuş pizzalar gibi işlenmiş gıdaların beynin işlevlerini de etkilediği sonucuna varıldı. Günlük kalori tüketiminin yüzde 20si işlenmiş gıdalardan oluşanların, kavrama yeteneklerinin zamanla azaldığına dikkat çekiliyor.
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NTV Haber 02.08.2022 - 16:33| Son Güncelleme : 02.08.2022 - 16:42
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