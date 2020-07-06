İstanbul'un sivrisinek şikayeti artıyor

İstanbul'da sivrisinekler nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, sivrisineklerin belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç kazandığına, ilaçların sinekleri öldürmediğina dikkat çekti.

NTV Haber 06.07.2020 - 19:23 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 19:24

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