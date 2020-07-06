İstanbul'un sivrisinek şikayeti artıyor

İstanbul'da sivrisinekler nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, sivrisineklerin belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç kazandığına, ilaçların sinekleri öldürmediğina dikkat çekti.
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NTV Haber 06.07.2020 - 19:23| Son Güncelleme : 06.07.2020 - 19:24
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