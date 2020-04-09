İtalyan çocuğa Türkiye'den kök hücre gitti (Roma Büyükelçisi Esenli NTV'de anlattı)
Küresel salgın nedeniyle hemen her ülkenin yurt dışı uçuşlarını yasakladığı bir dönemde Türkiye 2 yaşındaki bir çocuğun tedavisi için hava sahasını İtalya'ya açtı. Çocuğun kök hücre tedavisi için uygun donörün Türkiye'den çıkması üzerine İtalyan hava kuvvetleri'ne ait uçak ve fotoğraftaki bu ekip Türkiye'ye geldi. Bu operasyon nasıl gerçekleşti? Neler yaşandı? Türk ve İtalyan hükümetleri arasındaki sürecin aktörlerinden Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, NTV yayınında anlattı.
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09.04.2020 - 16:14| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 16:32
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