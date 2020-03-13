İtalyan hemşire corona virüsle mücadelenin sembolü oldu

Avrupa'da virüsten en çok ölümlerin görüldüğü İtalya'da toplam can kaybı bin 16'ya yükseldi. Vaka sayısının 15 bini aştığı ülke, maske takmaktan yüzünde yaralar oluşan hemşireyi konuşuyor. Alessia Bonari, İtalya'nın corona virüse karşı verdiği savaşın sembolü oldu.

NTV 13.03.2020 - 07:44 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 07:53

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