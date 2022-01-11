İzmir’de vaka sayısı neden 5’e katlandı?

İzmir son haftalarda Covid-19 vakalarının en çok arttığı illerden biri oldu. 25-31 Aralık’a ilişkin son verilere göre kentte vaka sayısı 5 kat arttı. NTV canlı yayına katılan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoliji uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, normalleşme sürecinin sadece İzmir’de değil ülke genelinde yanlış anlaşıldığına dikkat çekti ve ‘‘Maske, mesafe ve el hijyenini ne yazık ki gözden kaçırmaya başladık. Türkiye’nin önümüzdeki haftalarda 100 bin seviyesine çıkmasını bekliyoruz’’ dedi.

Haberler - NTV 11.01.2022 - 17:04 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 17:39

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