Corona ile mücadelede ön saftaki sağlık çalışanlarının virüs hazırlığı
Corona virüs salgınında en zor görev, sağlık çalışanlarına ait. Diyarbakır'da Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan çalışanlar, tespit edilen virüs vakalarına gidiyor. Hastayla ilk temas, izolasyon ve hastanedeki hazırlık sürecinde onlara büyük görev düşüyor.
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NTV 17.04.2020 - 16:36| Son Güncelleme : 18.04.2020 - 05:26
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