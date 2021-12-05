Kalp krizi geçiren doktoru meslektaşı kurtardı

İstanbul’a bir tıp kongresi için gelen Pakistanlı kardiyoloji uzmanı kalp krizi geçirdi. Doktor Şahbaz Kureyşi şanslıydı çünkü yanında ona ilk müdahaleyi yapacak Türk meslektaşı vardı. Şahbaz Kureyşi neler yaşadığını NTV ekibinden Tuana Çiftci’ye anlattı. (Kamera: Ahmet Akpolat)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.