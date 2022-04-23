Kamuda randevusuz hasta kabulü (Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?)
Kamu hastanelerinde 5 dakikada bir randevu sistemi ve son dönemde randevu bulma zorluğu konuşulurken artık randevusuz hasta kabulünün mümkün olduğu açıklandı. Resmi yazı yaklaşık bir ay önce hastanelere gönderildi. Birçok doktora göre uygulama hastalarla doktorları karşı karşıya getirecek. Haber: Melik Şahin
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 23.04.2022 - 20:41| Son Güncelleme : 23.04.2022 - 20:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.