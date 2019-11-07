Kan dopingi ölümcül olabilir mi? (Uzmanlar uyardı)
Son zamanlarda bazı sporcuların performanslarının artması için kan dopingi uyguladığı gündeme gelmeye başladı. Antalya’daki kongrende kan dopinginin riskleri tartışıldı. Uzmanlar bu işlemin ölümcül riskleri olabileceğini söylüyor. Bu işlemin uygulanıp uygulanmadığı kan tahlili ve yapılan bazı testlerde ortaya çıkıyor. (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)
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