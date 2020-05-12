Kanser ilacı corona virüse etki edebilir mi? (ABD'deki Türk doktor ve ekibi yanıtladı)

Kanser ilacı corona virüs tedavisinde etkili olur mu? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk Doktor Bülent Özpolat ve ekibi bu sorunun yanıtını arıyor. "Gen susturma" yöntemiyle akciğer kanseri üzerine çalıştıkları ilacın corona virüste de işe yarayabileceğini düşünüyorlar.

NTV 12.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 12:45

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