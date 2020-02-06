Kanser olmamak için ameliyat oldu (Angelina Jolie ile gündeme gelmişti)
Ailesindeki 9 kadında kanser tespit edildi, annesini ve teyzesini kanser nedeniyle kaybetti. Emek Çelik Topaloğlu genetik bir test yaptırdı ve yüzde 85 kanser riski tespit edildi. Topaloğlu, zor bir karar verdi ve kanser riskini azaltmak için göğüslerini, yumurtalıklarını ve rahmini aldırdı. Risk önleyici cerrahi daha önce Angelina Jolie ile birlikte de gündeme gelmişti. (Haber: Melike Şahin Kamera: Savaş Daldal, NTV Haber)
06.02.2020 - 16:27| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 16:47
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