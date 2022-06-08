Karaciğer üzerinden kalbe ulaşılarak delik kapatıldı

Bursa’da kalbinde delik bulunan Nimet Özdemir, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle ameliyat edildi. Karaciğer üzerinden kalbe ulaşıldı ve delik kapatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların başarısını  ‘‘Dünyada sayılı, Türkiye’de ilk’’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberler - DHA 08.06.2022 - 12:46 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 12:57

SAĞLIK HABERLERİ