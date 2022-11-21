Karın ağrısıyla hastaneye gitti, mesanesinden çıkanlar şaşırttı

Çanakkale’de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki Hayrettin Gültekin’in mesanesinden, ağırlığı 550 gram olan 20 taş çıkarıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cabir Alan, ender görülen bir durum olduğunu anlattı ve ‘‘Bugüne kadar bir hastadan çıkardığımız en büyük taşlar bunlardı. Dünya literatürüne baktığımızda bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor’’ dedi.
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