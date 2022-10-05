Kimler grip aşısı olabilir?

Geçen hafta 65 yaş üstü kişiler ve risk grupları için sisteme tanımlanan grip aşıları bu hafta herkesin erişimine açıldı. Risk grubunda olmayanlar da 243 TL karşılığında eczanelerden aşıyı temin edebilecek. Peki kimler grip aşısı olmalı? Hamileler için risk var mı? Yakın zamanda bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirenler aşı olabilir mi? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul yanıtladı.
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