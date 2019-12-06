Kış geldi, grip riski arttı: Bağışıklık sistemini güçlü tutan besinler

Vücut direncinin zorlandığı kış mevsiminde, gripten korunmak ve bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için beslenme düzeni büyük önem taşıyor? Peki hangi besinler bizi hastalıklara karşı daha iyi korur? İşte yanıtı... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)

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