"Kısa uyku alzheimera davetiye çıkarır" (İşte uyku anayasası)

NTV’de yayınlanan ‘Yaşasın Hayat’ programında uykusuzluk ve beraberinde gelen hastalıklar konuşuldu. ’Uyku anayasası’ yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, az uyuyanları ünlü isimlerin başına gelen hastalıklarla uyardı: "Uykunuza dikkat etmezseniz ömrünüzün önemli bir bölümü alzheimerla geçebilir. Böyle efelikleri çok gördü dünya. İki tane meşhur örneği var ve ikisi de 4-5 saat uykuyla övünüyordu. Birisi Başkan Reagan, ikincisi ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher. Bir üçüncüsü de şimdi parikinsona yakalandı, o da Merkel... Kısa uyku alzheimera davetiye çıkarır..."

ntv.com.tr 04.11.2019 - 06:10

NTV’de yayınlanan ‘Yaşasın Hayat’ programında uykusuzluk ve beraberinde gelen hastalıklar konuşuldu. ’Uyku anayasası’ yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, az uyuyanları ünlü isimlerin başına gelen hastalıklarla uyardı: "Uykunuza dikkat etmezseniz ömrünüzün önemli bir bölümü alzheimerla geçebilir. Böyle efelikleri çok gördü dünya. İki tane meşhur örneği var ve ikisi de 4-5 saat uykuyla övünüyordu. Birisi Başkan Reagan, ikincisi ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher. Bir üçüncüsü de şimdi parikinsona yakalandı, o da Merkel... Kısa uyku alzheimera davetiye çıkarır..."

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