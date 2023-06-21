Kızamık aşısı kılavuzu

Kızamık vakaları artıyor. Kızamık ölümcül bir hastalık ama aşısı var ve yüzde 97 hastalıktan koruyor. Tabii toplumsal olarak aşılamaya riayet edersek. Çocuklarda aşılama programı net. Peki yetişkinler kızamık aşısı olmalı mı? Kızamık aşılamasına dair ayrıntılı bilgi haberimizde..
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